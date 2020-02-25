ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро компенсации двум фигурантам «болотного дела»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил фигурантам «болотного дела» Алексею Гаскарову и Илье Гущину по 10 тысяч евро компенсации. Гаскаров также получил право на возмещение судебных расходов размере восьми тысяч евро. Решение об этом опубликовано на сайте суда.

ЕСПЧ признал уголовное преследование Гаскарова и Гущина нарушением свободы собраний. Также суд посчитал нарушением то, что Гущина дважды наказали за одни и те же действия (как участника столкновений на Болотной площади его сначала привлекли к административной, а затем к уголовной ответственности).

Алексей Гаскаров получил три с половиной года лишения свободы по «болотному делу», Илья Гущин — два с половиной года. Обоих признали виновными в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти.

Обращения Гущина и Гаскарова были поданы в ЕСПЧ в 2015 году. Каждый из них требовал по 50 тысяч евро компенсации.

Ранее ЕСПЧ уже признал нарушением уголовное преследование девяти фигурантов «болотного дела». Им присуждены компенсации на общую сумму в 120 тысяч евро. Жалобы еще двух фигурантов ожидают решения.