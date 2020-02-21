РЖД бросает на дорогах по 1800 поездов в сутки. Это исторический максимум

Количество грузовых составов, временно оставленных РЖД без движения, в 2020 году достигло исторического максимума в 1800 поездов в сутки. Для сравнения, в 2019 году максимум составлял 1685 поездов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику госкорпорации.

Парк вагонов, не задействованных в перевозках, в январе 2020 года превысил 290 тысяч. За год оборот одного вагона замедлился более чем на пять суток. При этом вагонов у РЖД становится только больше: за год их число выросло на 5% и в январе 2020 года достигло 1,17 миллиона единиц.

Источник «Коммерсанта» в отрасли назвал сложную обстановку на сети РЖД результатом разбалансировки технологических процессов внутри компании. Он указал, что производство новых вагонов бьет рекорды «за счет привлечения государственных денег».

В РЖД говорят, что проблема касается в первую очередь полувагонов для угля, которые оказываются невостребованными грузоотправителями из-за ухудшения конъюнктуры на рынке. Диспетчеры РЖД оставляют такие вагоны без движения на станциях, где они не мешают другим поездам.