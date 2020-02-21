Российские хоккеисты обвинили главу профсоюза КХЛ в присвоении членских взносов

Группа написала письмо генпрокурору РФ с просьбой провести проверку расходования денежных средств Межрегиональным профсоюзом игроков Континентальной хоккейной лиги, сообщает «Коммерсант».

Авторы обращения подозревают, что Андрей Коваленко, возглавляющий профсоюз с 2009 года, тратит многомиллионные членские взносы организации на собственный бизнес, а свои непосредственные обязанности не выполняет.

В письме утверждается, что «вся финансово-хозяйственная деятельность профсоюза засекречена и тщательно скрывается от игроков». По итогам проверки авторы просят прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении Коваленко при наличии «признаков уголовно наказуемого деяния».

Источник «Коммерсанта», знакомый с деталями конфликта, рассказал, что хоккеисты обычно платят в профсоюз членские взносы в размере 1% от своего контракта, в результате чего там могла аккумулироваться сумма, «близкая к 100 миллионам рублей».

В КХЛ газете заявили, что Межрегиональный профсоюз является самостоятельным юрлицом и с июля 2018 года членство хоккеистов в нем «не является обязательным», а «деятельность профсоюза во всех сферах» «не зависит» от лиги.

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