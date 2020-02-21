Приставу предъявили обвинение по делу о самоубийстве сотрудника ФСИН в суде

Следствие предъявило обвинение в халатности судебному приставу, досматривавшему посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где покончил с собой бывший сотрудник ФСИН Виктор Свиридов.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, имя обвиняемого — Нефедов Э.С. Ему грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

В рамках уголовного дела также проводится проверка в отношении других сотрудников Чертановского отдела судебных приставов, рассказал собеседник агентства.

Бывший начальник автотранспортного управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертовского суда 12 февраля во время оглашения приговора. Его признали виновным в вымогательстве и приговорили к трем годам колонии строгого режима. У Свиридова была четвертая стадия рака. Он покончил с собой из наградного пистолета, который сумел пронести в сумке мимо приставов и металлодетектора.

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