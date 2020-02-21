«Победа» отменит четыре международных рейса из-за задержки поставок Boeing 737 MAX

Лоукостер «Победа» в летнем расписании отменит четыре международных рейса на фоне задержки поставок самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщила официальный представитель авиакомпании Елена Селиванова, передает ТАСС.

Речь идет о рейсах из Москвы в Италию (Бари, Генуя, Палермо) и в Турцию (Даламан).

Лоукостер заказал 20 «боингов» 737 MAX, уточняет ТАСС. Три лайнера должны были поступить в парк авиакомпании в 2019 году, еще десять — в 2020-м.

Boeing приостановил выпуск самолетов 737 MAX в декабре 2019 года после . Полеты лайнеров этой модели приостановили в первой половине 2019-го.

Корпорация в 2019 году из-за ситуации с 737 MAX получила первый за 20 лет годовой убыток.