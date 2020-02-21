Петр Павленский признался в краже секс-видео кандидата в мэры Парижа у своей подруги

Художник Петр Павленский заявил, что украл интимное бывшего кандидата в мэры Парижа Бенджамена Гриво с компьютера своей подруги Александры де Таддео. Об этом он рассказал CNN.

Павленский подчеркнул, что сама де Таддео, которая ранее была любовницей Гриво, не знала о том, что он нашел у нее на компьютере видео и что он рассказал ей об этом только после его публикации.

Павленскому и де Таддео предъявлены обвинения во вмешательстве в частную жизнь и распространении материалов сексуального характера с участием другого лица без его согласия. Де Таддео настаивает, что непричастна к распространению ролика.