Немецкий суд разрешил Tesla вырубить 92 гектара леса для «Гигафабрики»
Источник: Deutsche Welle
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Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить 92 гектара леса для своей «Гигафабрики», сообщает Deutsche Welle.
Это окончательное решение. Жалобу экоактивистов, из-за которой работы на месте строительства завода приостановили 18 февраля, суд отклонил.
«Зеленая лига Бранденбурга», которая обращалась в суд, полагает, что «Гигафабрика» угрожает местной дикой природе и водоемам.
Илон Маск уверял, что «Гигафабрика» в Германии не будет тратить очень много воды, кроме того, лес, который нужно вырубить, — «не естественный», его посадили для картонной фабрики.
Для завода Tesla купила в Грюнхайде 300 гектаров земли. О строительстве первой европейской «Гигафабрики» компания объявила в ноябре 2019 года.