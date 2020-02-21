Немецкий суд разрешил Tesla вырубить 92 гектара леса для «Гигафабрики»

Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить 92 гектара леса для своей , сообщает Deutsche Welle.

Это окончательное решение. Жалобу экоактивистов, из-за которой работы на месте строительства завода приостановили 18 февраля, суд отклонил.

«Зеленая лига Бранденбурга», которая обращалась в суд, полагает, что «Гигафабрика» угрожает местной дикой природе и водоемам.

Илон Маск уверял, что «Гигафабрика» в Германии не будет тратить очень много воды, кроме того, лес, который нужно вырубить, — «не естественный», его посадили для картонной фабрики.

Для завода Tesla купила в Грюнхайде 300 гектаров земли. О строительстве первой европейской «Гигафабрики» компания объявила в ноябре 2019 года.