ГБУ «Ритуал» уволило работников Николо-Архангельского кладбища, пожаловавшихся на начальство

Руководство ГБУ «Ритуал» уволило или перевело на отдаленные кладбища рабочих Николо-Архангельского кладбища, которые жаловались на непосредственного начальника. Об этом пишут «Открытые медиа».

Из 30 человек, которые подписали обращение о претензиях к главе территориального отделения ритуального обслуживания по ВАО Москвы Роману Молоткову, пятерых уволили.

Еще 18 отказались от претензий к Молоткову «после общения с представителями службы безопасности ГБУ „Ритуал“».

Остальных, по данным «Открытых медиа», перевели на удаленные от Москвы кладбища или начали накладывать взыскания, чтобы расторгнуть с ними договор по соответствующей статье Трудового кодекса.

О жалобе работников Николо-Архангельского кладбища стало известно в декабре 2019 года. Рабочие утверждали, что Роман Молотков поручил фальсифицировать отчетность и завышать стоимость ритуальных услуг. Они также говорили об ухудшении условий труда.

В пресс-службе «Ритуала» 19 февраля заявили, что жалобу работники кладбища составили под давлением «со стороны нынешних или бывших коллег, которые привлекались к дисциплинарной ответственности», чтобы дискредитировать начальство.

Роман Молотков упоминался во второй части расследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова о московском похоронном бизнесе. Голунов не исключал, что именно это расследование стало причиной его уголовного преследования.

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