За арестованного замглавы Генштаба Арсланова поручились пять генералов, включая бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова

За замглавы Генштаба Халила Арсланова, арестованного по делу о мошенничестве на 6,7 миллиарда рублей, поручились пять действующих генералов.

Среди поручителей, объявил на заседании суда адвокат Арсланова Александр Антонов, бывший глава Ингушетии, заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкурова, а также начальник Инженерных войск России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Генерал-полковнику Халилу Арсланову в начале февраля предъявили обвинение в двух эпизодах по делу о мошенничестве на 6,7 миллиарда рублей. Суд санкционировал его арест до 7 апреля. Арсланов вины не признает.

Сын Арсланова в середине февраля обратился в СК, ФСБ и Генпрокуратуру с заявлением о вымогательстве. По словам Арсланова-младшего, от него потребовали перечислить 150 миллионов рублей некоему Игорю Борисовичу, иначе отец «сгниет в тюрьме». СК и Генпрокуратура пообещали провести проверки.