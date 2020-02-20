Хакеры придумали премию «Лайк года 2020» для прикрытия фишинговой атаки

Фиктивная премия «Лайк года 2020» стала прикрытием для мошеннической фишинговой атаки, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию по кибербезопасности Group-IB.

Пользователям предлагали выиграть крупный денежный приз за случайно выбранный лайк, который они ставили в соцсетях.

«Мошенники взломали почтовые серверы одного из операторов фискальных данных и массово рассылали пользователям Рунета сообщения от имени „команды Rambler“. После обращений пользователей в Rambler Group, компания провела свое расследование и привлекла Group-IB к реагированию на инцидент», — рассказали в Group-IB.

Фишинговые сообщения также отправляли через оповещения в Google-календарь и другие каналы, таким образом хакеры узнавали данные банковских карт пользователей.