Депутаты Мосгордумы рассказали, как охранники избили их на акции протеста из-за точечной застройки

Двоих депутатов Мосгордумы избили сотрудники ЧОП застройщика многоэтажного дома на Мичуринском проспекте в Москве, рассказал «МБХ медиа» депутат Евгений Ступин.

«В отношении Екатерины Енгалычевой, меня и других жителей было применено насилие со стороны застройщика, чтобы провести свою технику на стройплощадку», — сообщил Ступин.

По его словам, пострадали 10−20 человек, нескольких увезли на скорой.

«Были ситуации, когда избивали жителей, жестоко, некрасиво, но чтобы депутатов Московской городской думы вместе с жителями также избивали, волочили по земле, вот такого, наверное, в Москве не было. Это просто какой-то кошмар», — рассказала Енгалычева.

Жители Мичуринского проспекта протестуют из-за точечной застройки, они уверяют, что работы идут без разрешений.

По данным «МБХ медиа», застройщик ООО «Найоме-Инвест» — никогда не занимался строительством в Москве. «Ее связывают с другой, более крупной строительной компанией „Ташир“», — пишет издание.