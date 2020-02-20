«Аэрофлот» введет невозвратные тарифы в бизнес-классе

Группа компаний «Аэрофлот» с 4 марта начнет продавать невозвратные авиабилеты для классов и .

«Билеты, приобретенные по новому тарифу, являются невозвратными, но более доступными по цене», — сообщается на сайте компании.

Новые тарифы действуют на всех маршрутах «Аэрофлота» и на части направлений дочерних компаний «Россия» и «Аврора».

Более доступные невозвратные авиабилеты ввели в России в апреле 2014 года. Авиакомпании не возвращают пассажирам деньги за такие билеты за исключением нескольких случаев. Среди них болезнь пассажира или члена его семьи, с которым они вместе путешествуют.

В апреля 2019 года авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели на ряде направлений безбагажные тарифы, которые, по заявлению «Аэрофлота», позволяют пассажирам сэкономить на стоимости билета до 30%.