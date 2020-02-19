Сотрудника Минобороны оштрафовали за вымогательство взятки из-за скафандра для МКС

235-й гарнизонный военный суд в Москве признал бывшего сотрудника Минобороны РФ майора Александра Кузьмина виновным в получении . Его приговорили к штрафу в размере 2,1 миллиона рублей, сообщает «Коммерсант». Приговор вступил в силу.

По версии обвинения, в 2018 году замначальника 704-го военного представительства Минобороны Александр Кузьмин вымогал 200 тысяч рублей у подмосковного АО «НПП „Звезда“», выпускающего скафандры. Военный требовал деньги за прием скафандра «Орлан-МКС», предназначенного для Международной космической станции.

Под контролем ФСБ военный получил взятку, а, когда скафандр отправили на МКС, его задержали. Кузьмин написал явку с повинной и частично признал вину, заявив, что требовал только 100 тысяч рублей. Он объяснил, что вымогал деньги из-за невыплаты премии за год.

«Коммерсант» отметил, что Кузьмина нет в базе должников судебных приставов, поэтому он, вероятно, выплатил штраф. Его адвокаты это не комментировали.