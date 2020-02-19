Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина попросила главу СК возбудить дело после нападения в Грозном

Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина 18 февраля обратилась с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за того, что на нее и адвоката Марину Дубровину 6 февраля напали в Грозном. Об этом сообщается на сайте «Новой газеты».

Милашина попросила главу СК возбудить уголовное дело по о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Она считает, что нападение связано с ее работой.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, в свою очередь, попросил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову передать это заявление лично в руки главе СК. Он также призвал поднять на встрече с Бастрыкиным «тему многолетней безнаказанности преступлений, совершаемых в Чечне против журналистов и правозащитников».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя письмо Муратова, сказал, что федеральный центр не может контролировать ход расследования — это могут делать только правоохранительные органы.

Вечером 6 февраля несколько мужчин и женщин напали на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину у входа в гостиницу «Континент» в Грозном. После случившегося Милашина заявила, что ранее получала угрозы от главы Чечни Рамзана Кадырова.

Через неделю после случившегося, 13 февраля, на редакционную почту «Новой газеты» пришло письмо с угрозами от некой Анны Иконниковой, возможного администратора паблика «Подвал Кадырова» в ВК. Автор письма потребовала, чтобы Милашина прекратила писать о Кадырове и Чечне, иначе «мы приведем смертный приговор в исполнение в отношении тебя».