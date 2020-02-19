«Без поддержки извне, думаю, этот сезон будет последним». Руководитель «Коляда-театра» попросил помощи у губернатора Свердловской области

Руководитель «Коляда-театра» драматург Николай Коляда попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о финансовой помощи. В письме, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», Коляда сообщает, что за последний год посещаемость театра резко снизилась.

«Думаю, это потому, что у наших зрителей нет денег на развлечения», — пишет Коляда, подчеркивая, что театр не потерял ничего в художественном и профессиональном смысле.

«В силу возраста и из-за проблем со здоровьем», сообщает Коляда, ему сложно ездить на постановки в другие страны и другие театры, чтобы поддерживать своими гонорарами «Коляда-театр».

Коляда просит губернатора взять театр на областное финансирование или найти какой-то другой вариант помощи. «Без поддержки извне, думаю, этот сезон будет последним», — указывает он.

Как сообщил Коляда E1.ru, к решению вопроса о финансировании театра уже подключился замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

«Коляда-театр» существует с 2001 года. Театр, в числе прочего, проводит международный открытый конкурс драматургов «Евразия» и международный театральный фестиваль «Коляда-Plays».