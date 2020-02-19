Адвокат: Трамп предлагал помиловать Джулиана Ассанжа, если он заявит о непричастности России к взлому серверов Демократической партии

Основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу предлагали помилование от имени президента США Дональда Трампа, если он заявит, что Россия не имела отношения к . Об этом защита Ассанжа сообщила во время технических слушаний по делу о его экстрадиции в США, передает The Guardian.

По словам адвокатов, такое предложение поступило Ассанжу в 2017 году от Даны Рорабахера, который тогда был членом Конгресса США от Республиканской партии и которого американские СМИ называли «любимым конгрессменом Путина». Рорабахер заверил Ассанжа, что действует по поручению Дональда Трампа.

Как пишет The Daily Beast, по мнению защиты Ассанжа, предложение о помиловании доказывает, что уголовное преследование основателя Wikileaks в США является политически мотивированным, и его нельзя экстрадировать в эту страну.

В 2017 году The Wall Street Journal писала, что Рорабахер предложил Белому дому помиловать Ассанжа, если он предоставит доказательства, что Россия не была причастна к взлому серверов Демократической партии. Рорабахер тогда заявил, что Белый дом заблокировал его инициативу. Президент США говорил, что не слышал о ней.

Обновлено. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что Трамп не знал про предложение Рорабахера о помиловании Ассанжа.

Джулиан Ассанж семь лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года он был арестован и приговорен к 50 неделям лишения свободы за нарушение условий освобождения под залог.

США намерены добиться экстрадиции Джулиана Ассанжа. Американские власти обвиняют его в заговоре с целью компьютерного взлома, незаконном получении и публикации секретных данных.