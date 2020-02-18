«Яндекс» договорился о предустановке «Яндекс.Браузера» на ноутбуки Asus

«Яндекс» договорился о предустановке своего браузера на ноутбуки Asus, первая партия устройств с «Яндекс.Браузером» поступила в продажу. Об этом пишет «Коммерсант».

По словам представителя Asus в России Кирилла Погорелова, за год планируется выпустить 660 тысяч ноутбуков с браузером российской компании.

Браузер предустановят на всех новых ноутбуках Asus в России, СНГ, Абхазии и Грузии.

С 1 июля 2020 года предустановка российского софта на устройства для российского рынка станет обязательной.

Компания Acer уже несколько лет продает в России ноутбуки с заранее установленным «Яндекс.Браузером», уточняет «Коммерсант». Lenovo пока не планирует предустановку сторонних приложений на свои устройства.

Asus занимает второе место по продажам в России после Lenovo, приводит «Коммерсант» оценку «М.Видео—Эльдорадо». Вместе две марки занимают 90% рынка, объем которого в 2019 году ритейлер оценил в 90,4 миллиарда рублей и 2,4 миллиона устройств.