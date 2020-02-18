В Самаре вдова снайпера, погибшего в Сирии, проиграла иск к Минобороны. Она требовала компенсацию за отправку хромого мужа на войну

Самарский областной суд отказался удовлетворить иск Наталии Емдюковой к Минобороны России о компенсации морального вреда за гибель ее супруга Валерия Емдюкова в Сирии. Об этом сообщает «Дождь».

29-летний гвардии сержант, снайпер Валерий Емдюков погиб летом 2017 года. Его вдова просила суд признать незаконными действия командиров воинской части, отправивших ее супруга в Сирию, несмотря на то, что у него диагностировали артроз колена. Как отмечает «Дождь», с таким заболеванием «не берут в солдаты-срочники, не то что на войну».

Артроз обнаружили незадолго до отправки Емдюкова в Сирию, мужчина начал хромать. Врач предлагал сделать операцию, но военный отказался, заявив, что должен ехать в командировку. «Я до последнего верила, что он не поедет (в Сирию), — рассказала Наталия Емдюкова. — Ему просто сказали — ты едешь. Я не в курсе была до последнего. Он обращался к командованию, но оно отказывало».

Первоначально Емдюкова подала иск в Автозаводский районный суд Тольятти. Она потребовала, чтобы Минобороны выплатило ей и ее шестилетнему сыну компенсацию в размере пяти миллионов рублей за гибель мужа и отца, сообщает «Комсомольская правда». Суд отклонил иск, после чего Емдюкова подала апелляцию.

На заседании областного суда представитель Минобороны заявил, что Емдюков скрыл от своего начальства диагноз, поставленный врачами, чтобы поехать воевать. Адвокат вдовы военного представил диагноз из воинской части, подтверждающий, что руководство знало о болезни. Но суд встал на сторону Минобороны и оставил решение первого суда без изменений. Теперь Наталия Емдюкова намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.