Rambler и «Матч ТВ» отказались от взаимных исков из-за футбольных трансляций

Rambler Group и «Матч ТВ» урегулировали во внесудебном порядке спор о футбольных трансляциях. Об этом со ссылкой на заявление компаний сообщает «Интерфакс».

«Спорный контент был удален, взаимных претензий мы больше не имеем», — цитирует агентство сообщение Rambler и «Матч ТВ».

Rambler в конце 2019 года подал иск о блокировке трансляций английской Премьер-лиги (АПЛ) на сайте «Матч ТВ» из-за нарушения авторских прав.

Телеканал в свою очередь обратился в суд с требованием прекратить «нелегальное использование видеоконтента РПЛ в отношении сайта „Чемпионат.com“» (входит в Rambler Group), напоминает «Интерфакс».

В середине декабря 2019-го Мосгорсуд удовлетворил требование Rambler заблокировать трансляции английской Премьер-лиги на 15 дней в качестве обеспечительной меры. «Матч ТВ» владел правами на показ матчей АПЛ до конца сезона 2018/2019, затем права приобрел принадлежащий «Рамблеру» онлайн-кинотеатр Okko.

Как отмечал The Bell, о каком именно контенте шла речь в постановлении суда о блокировке на 15 дней, неясно. Издание не обнаружило на сайте «Матч ТВ» полных версий или фрагментов матчей АПЛ.