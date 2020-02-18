МВД по ошибке объявило в розыск вместо девелопера Павла Фукса американского пастора Принса Осей-Джемфи. До этого Павла Фукса перепутали с братом

Российские правоохранительные органы по ошибке объявили в международный розыск вместо предпринимателя Павла Фукса американского пастора Принса Осей-Джемфи. Мосгорсуд, пишет «Коммерсант», из-за этой ошибки был вынужден отменить заочный арест Фукса, при строительстве ЖК Sky House в Москве.

Вместо данных Фукса в англоязычную розыскную базу МВД «Магистраль» были занесены данные американского пастора, приезжавшего в марте 2018 года в Кызыл читать проповеди.

Как МВД могло перепутать Павла Фукса и Принса Осей-Джемфри, непонятно, отмечает «Коммерсант».

В начале октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда сообщил, что правоохранительные органы просят заочно арестовать бывшего совладельца сети «Теремок» Романа Фукса — брата Павла Фукса. Таганский районный суд позже объяснил, что произошла ошибка, и речь идет о Павле Фуксе.