Госдума приняла закон о бесплатных горячих обедах для младших школьников

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении закон об обеспечении учащихся начальных классов школы бесплатным горячим питанием.

Закон, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, «позволит каждому школьнику младших классов, независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе».

По предварительным оценкам, до конца учебного года 2019/20 на горячее питание младших школьников потребуется 21 миллиард рублей, в последующие годы эта сумма вырастет до 43 миллиардов, заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Горячее питание школьников (как минимум одно горячее блюдо в день, не считая горячего напитка) будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и «иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

Обеспечение учащихся младших классов бесплатным горячим питанием — одна из инициатив из послания президента РФ Федеральному собранию, с которым Владимир Путин выступил в середине января. В рамках этого же послания Путин объявил о выплате материнского капитала за первого ребенка, бесплатном доступе в социально значимым сайтам, а также предложил внести ряд изменений в Конституцию.

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