ФСИН заявила, что осужденный по делу «краснодарских каннибалов» Дмитрий Бакшеев умер от хронических заболеваний. Защита в этом сомневается

Причиной смерти жителя Краснодара Дмитрия Бакшеева, приговоренного к 12 годам заключения по так называемому делу краснодарских каннибалов, стали тяжелые хронические заболевания, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ ФСИН России по Ростовской области.

«Бакшеев был госпитализирован в межобластную туберкулезную больницу ГУФСИН России по Ростовской области 1 февраля для оказания медпомощи, но из-за наличия у него ряда тяжелых хронических заболеваний 16 февраля он скончался, несмотря на оказанную медпомощь», — сказал представитель ГУ ФСИН по региону.

Защита Бакшеева, в свою очередь, считает, что имевшиеся у осужденного хронические заболевания не могли стать причиной его смерти. «У него был инсулинозависимый диабет и залеченный туберкулез. Ни то, ни то привести к смерти не может при наличии инсулина», — заявила «МБХ медиа» юрист Юлия Федотова, которая защищала Бакшеева.

Дмитрий Бакшеев был признан виновным в убийстве своей знакомой Елены Вахрушевой, с которой его супруга Наталья поссорилась на почве ревности. Он расчленил тело и сфотографировался с его фрагментами. Адвокат Бакшеева утверждала, что тот не убивал Вахрушеву, а нашел мешки с ее останками на улице. Бакшеев частично признал вину в надругательстве над останками, однако вину в убийстве не признал. В июне 2019 года Бакшеев был приговорен к 12 годам заключения, его жену Наталью суд приговорил к 10 годам.

После задержания Бакшеева и его супруги в сентябре 2017 года со ссылкой на неофициальные источники сообщалось, что их подозревают в убийстве нескольких человек и каннибализме. Уголовное дело было возбуждено только в связи с убийством одного человека — Елены Вахрушевой.