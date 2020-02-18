Фигуранту «московского дела» Андрею Баршаю запросили три с половиной года колонии
Источник: Медиазона
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Обвинение по «московскому делу» попросило приговорить Андрея Баршая к трем годам шести месяцам колонии, сообщает «Медиазона».
Отягчающих или смягчающих обстоятельств, по мнению прокурора, нет, но он просит «учесть ситуацию в семье и хроническое заболевание», уточняет издание.
Потерпевший Козлов говорит, что претензий к Баршаю у него нет: «Хотел бы ограничиться условным сроком».
Студента Баршая, которому 21 год, обвинили в нападении на сотрудника Росгвардии на митинге в Москве 27 июля 2019 года.