Перейти к материалам

Фигуранту «московского дела» Андрею Баршаю запросили три с половиной года колонии

Источник: Медиазона
Надежный источник

Обвинение по «московскому делу» попросило приговорить Андрея Баршая к трем годам шести месяцам колонии, сообщает «Медиазона».

Отягчающих или смягчающих обстоятельств, по мнению прокурора, нет, но он просит «учесть ситуацию в семье и хроническое заболевание», уточняет издание.

Потерпевший Козлов говорит, что претензий к Баршаю у него нет: «Хотел бы ограничиться условным сроком».

Медиазона

Студента Баршая, которому 21 год, обвинили в нападении на сотрудника Росгвардии на митинге в Москве 27 июля 2019 года.

Еще о «московском деле»