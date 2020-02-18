Фигуранту «московского дела» Андрею Баршаю запросили три с половиной года колонии

Обвинение по попросило приговорить Андрея Баршая к трем годам шести месяцам колонии, сообщает «Медиазона».

Отягчающих или смягчающих обстоятельств, по мнению прокурора, нет, но он просит «учесть ситуацию в семье и хроническое заболевание», уточняет издание.

Студента Баршая, которому 21 год, обвинили в нападении на сотрудника Росгвардии на митинге в Москве 27 июля 2019 года.