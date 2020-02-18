Адвокаты всех осужденных по делу «Сети» обжаловали приговор

Защитники всех осужденных по обжаловали приговор, сообщает «Интерфакс».

Апелляции 18 февраля подали адвокат Максима Иванкина (получил 13 лет строгого режима), Василия Куксова (девять лет колонии) и Андрея Чернова (14 лет лишения свободы).

Ранее решение суда обжаловали адвокаты Дмитрия Пчелинцева, Михаила Кулькова, Ильи Шакурского и Армана Сангынбаева.

Фигурантов дела в зависимости от их роли обвинили по нескольким статьям УК РФ, в том числе об участии в деятельности террористического сообщества, о покушении на сбыт наркотиков, незаконном приобретении боеприпасов и взрывчатки, напоминает «Интерфакс».