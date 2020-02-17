С 17 февраля зону платной парковки в Москве расширили еще на 80 улиц: 29 из них находятся в пределах Третьего транспортного кольца, девять — за пределами МКАД. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Новые платные парковочные места появились в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.

Власти Москвы также увеличили с 240 до 330 число улиц в пределах Третьего кольца, где применяется , а плату взимают в том числе по воскресеньям. С 800 до 426 сократилось число улиц в пределах ТТК, где действует и тарифы. Кроме того, впервые за пределами Садового и до Третьего кольца будет действовать .