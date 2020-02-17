В России возобновят продажи Chevrolet. Автомобили поставят из Узбекистана

Узбекская UzAuto Motors (АО «Узавтомоторс») с марта будет продавать в России, Казахстане и Белоруссии автомобили под маркой Chevrolet, сообщается на сайте компании.

Первыми моделями станут Spark, Nexia и Cobalt, право использовать бренд Chevrolet узбекская компания получила от General Motors (GM).

Дилерскую сеть создадут на основе сети GM и части дилеров Ravon.

«Узавтомоторс» продавала в России автомобили Ravon до мая 2018 года, продажи возобновились в сентябре 2019-го. Как пишет «Интерфакс», возвращение Ravon оказалось «провальным». Продажи этой марки прекратят к середине 2020-го, уточнили в UzAuto.

GM перестала продавать Chevrolet (кроме Niva Chevrolet, внедорожников Tahoe и Traverse, а также купе/кабриолетов Camaro) в России в 2015 году. Тогда же была прекращена сборка автомобилей под этим брендом в России (за исключением Niva Chevrolet). В 2019 году в РФ было продано 21,8 тысячи автомобилей Chevrolet, из них 20,6 тысячи — Niva.

Одновременно с Chevrolet концерн GM убрал с российского рынка бренд Opel, принадлежащий ему на тот момент. Продажи Opel в России возобновились в декабре 2019-го, теперь брендом владеет Peugeot Citroen.