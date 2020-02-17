ЦБ впервые за восемь лет уточнит признаки сомнительных операций, из-за которых банки могут блокировать счета

Банк России уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными и заблокировать их счета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект поправок, который ЦБ подготовил вместе с Росфинмониторингом.

Перечень критериев для признания операций сомнительными не обновлялся восемь лет, напоминает издание, сейчас в нем более 100 пунктов.

ЦБ, в частности, предлагает более не считать подозрительными ситуации, когда клиент проводит операцию, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы. Регулятор, пишет РБК, также убрал пункт о «нестандартных и сложных» расчетах, отличающихся от тех, которые обычно проводит данный клиент.

В отдельный пункт вынесен случай, когда клиент требует от банка проведений операции по исполнительному документу. ЦБ намерен дать кредитным организациям право отказа в проведении таких операций, если есть подозрения, что они направлены на отмывание денег или обналичивание.

Впервые в список добавят операции, связанные с приобретением или продажей цифровых активов. Хотя, как отмечает издание, закон, который должен регулировать эту отрасль, до сих пор не принят.

ЦБ последние годы регулярно отчитывается о снижении числа сомнительных операций в российской банковской системе, в первую очередь, направленных на обналичивание и вывод средств за рубеж.

С 2017 года ЦБ составляет черные списки неблагонадежных банковских клиентов, которым ранее было отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении законодательства по отмыванию нелегальных доходов. В такие списки могут попасть и законопослушные клиенты, для этого случая предусмотрена процедура реабилитации. В 2019 году, сообщил в феврале зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, было реабилитировано 20,5 тысячи клиентов банков, попавших в черный список, и аннулировано более 42 тысяч отказов по операциям.