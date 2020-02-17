Роскомнадзор заблокировал два сайта, продающие персональные данные россиян
Источник: Роскомнадзор
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Роскомнадзор заблокировал два сайта, продающие персональные данные россиян. Об этом сообщает само ведомство.
Под блокировку попали форумы phreaker.pro и dublikat.eu — как отмечает Роскомнадзор, базы с персональными данными, содержащиеся на них, были доступны как для открытого скачивания, так и для продажи.
Федеральный закон «О персональных данных» требует получения осознанного согласия граждан на обработку их персональных данных в четко определенных целях. На сайте форумов отсутствует информация, подтверждающая наличие согласия граждан либо иных законных оснований на обработку их персональных данных.