В Северной Осетии бывшего прокурора задержали по подозрению в убийстве. На его даче обнаружили закопанное тело женщины

Бывшего старшего прокурора прокуратуры Северной Осетии Игоря Чельдиева задержали по подозрению в убийстве, пишет «Коммерсант». 13 февраля на его дачном участке сотрудники правоохранительных органов обнаружили зарытое тело женщины — 44-летней Ирины Боженко, которая жила с Чельдиевым.

Чельдиев, по данным издания, заявил, что женщина неудачно упала и ударилась головой. Однако по предварительному заключению экспертов, Боженко была убита каминной кочергой.

Следственное управление СК по Северной Осетии сообщает о задержании по подозрению в убийстве бывшего сотрудника прокуратуры, не называя его имени и не раскрывая других подробностей. В ближайшее время подозреваемому будут предъявлены обвинения, следствие ходатайствует о его аресте, говорится в сообщении СК.

Телеканал РЕН сообщает, что бывший прокурор уже написал явку с повинной.

Ирина Боженко пропала без вести в начале января. Заявление об исчезновении женщины, пишет «Коммерсант», подал сам бывший прокурор, но лишь после того, как сестра Боженко подняла тревогу. В январе дачный участок Чельдиева уже осматривали сотрудники правоохранительных органов, однако тогда захоронение не нашли.

Игорь Чельдиев, отмечает «Коммерсант», получил известность в Северной Осетии после того, как публично раскритиковал Владимира Векшина, который до сентября 2019 года возглавлял республиканскую прокуратуру.