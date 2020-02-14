Сын арестованного замглавы Генштаба Арсланова заявил о вымогательстве 150 миллионов рублей

Сын арестованного замглавы Генштаба Халила Арсланова Арслан обратился в СК, ФСБ и Генпрокуратуру с заявлением о вымогательстве. От него требуют 150 миллионов рублей, угрожая жизни отца, сообщает «Коммерсант», не указывая источник информации.

Арслан Арсланов подтвердил это ТАСС. «На телефон от разных людей мне приходили по СМС и через Telegram сообщения о необходимости перечислить 150 миллионов рублей некоему Игорю Борисовичу, иначе Халил Арсланов „сгниет в тюрьме“», — рассказал он.

«Коммерсант» пишет, что первые сообщения Арсланов-младший получил 12 февраля. На следующий день он получил по Telegram требование заплатить «150 000 000 рублей в американской валюте». Отправитель написал, что в противном случае он сделает все, «чтобы твой папенька сгнил в лагере, если конечно доживет до суда».

Арслан Арсланов считает, что вымогатели могут быть связаны с теми, кто расследует уголовное дело против его отца. Он просит возбудить дело о мошенничестве и вымогательстве, а, если к этому причастны правоохранительные органы, — о превышении должностных полномочий и взяточничестве.

В СК и Генпрокуратуре сообщили, что проведут проверки, но по существу заявления Арсланова не комментировали. Неназванный источник «Коммерсанта» допустил, что сыну замглавы Генштаба могли писать мошенники.

В конце января генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах по делу о мошенничестве на 6,7 миллиарда рублей. 7 февраля он был арестован.