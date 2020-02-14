Суд приостановил 10-миллиардный контракт Microsoft с Пентагоном по требованию Amazon. Компания проиграла борьбу за тендер и обвинила в этом Трампа

Суд в США приостановил исполнение контракта Defense Infrastructure Cloud (JEDI) стоимостью 10 миллиардов долларов между Microsoft и Пентагоном. Об этом сообщает CNBC.

На какой срок приостановлен контракт, не сообщается.

Решение о приостановке принято по иску Amazon, который проиграл в борьбе за контракт. Amazon утверждает, что процесс выбора победителя был предвзятым и сопровождался ошибками.

В Microsoft и Пентагоне выразили сожаление в связи с решением суда. В Пентагоне подчеркнули, что уверены в своем решении отдать контракт Microsoft.

Контракт Defense Infrastructure Cloud (JEDI) касается разработки облачных технологий. За него боролся ряд технологических гигантов, но с апреля 2019 года среди претендентов остались только Microsoft и Amazon.

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что поручил изучить процесс проведения конкурса, так как Белый дом получает «серьезные жалобы» на него. В октябре стало известно, что контракт выиграл Microsoft.

Amazon через суд потребовала отмены результатов конкурса. Компания также заявила, что проиграла из-за вмешательства Трампа, который якобы хотел навредить владельцу Amazon Джеффу Безосу.

Трамп не раз критиковал Безоса. В частности, президент США заявлял, что принадлежащая Безосу газета The Washington Post пишет о нем и его администрации только в негативном ключе.