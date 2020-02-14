Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Источник: ТАСС
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Президент России Владимир Путин возложил на ЦИК организацию проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
В соответствии с распоряжением президента, на проведение голосования будет выделено не меньше средств, чем на выборы президента России в 2018 году.
Выборы президента РФ в 2018 году обошлись бюджету в 14 миллиардов рублей.
Голосование решено провести в будний день. Официально его дата не сообщалась, СМИ писали, что оно может пройти 22 апреля — в день 150-летнего юбилея основателя СССР Владимира Ленина.