Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин возложил на ЦИК организацию проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

В соответствии с распоряжением президента, на проведение голосования будет выделено не меньше средств, чем на выборы президента России в 2018 году.

Выборы президента РФ в 2018 году обошлись бюджету в 14 миллиардов рублей.

Голосование решено провести в будний день. Официально его дата не сообщалась, СМИ писали, что оно может пройти 22 апреля — в день 150-летнего юбилея основателя СССР Владимира Ленина.