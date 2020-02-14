«Настало время вам сгореть». Посол России в Турции рассказал об угрозах из-за кризиса в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил агентству «Sputnik-Турция», что ему поступали угрозы из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

«Вот эскалация в Сирии. Согласен: очень болезненные события и трудное время. <…> Но посмотрите, какое ужасное безумие началось в соцсетях. Процитирую некоторые высказывания. „Прощайтесь с жизнью“, „Никто не будет вас оплакивать“, „Настало время вам сгореть“ и так далее», — заявил Ерхов.

По его словам, подобная ситуация уже наблюдалась пять лет назад из-за конфликта в сирийском Алеппо. «Чем закончилось? и коварным . Кстати, я сам получаю прямые угрозы» — добавил Ерхов. Он не уточнил, идет ли речь о комментариях в соцсетях или о чем-то другом.

Отношения России и Турции обострились после ряда атак на турецких военнослужащих в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

3 февраля Турция заявила о гибели четверых своих военнослужащих в результате обстрела со стороны сирийских правительственных войск, 10 февраля — о смерти еще пятерых. Турция нанесла ответные удары по сирийским позициям.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападениях в Идлибе. Москва отвергла обвинения и заявила, что причиной кризиса в зоне деэскалации стало невыполнение Анкарой своих обязательств.