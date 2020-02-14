Актеры МХАТ имени Горького отсудили у руководства театра 700 тысяч рублей за творческую дискриминацию

Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск группы артистов МХАТ имени Горького к художественному руководителю театра Эдуарду Боякову и назначил компенсацию за «творческую дискриминацию» и «моральный вред». Об этом сообщает «Интерфакс».

В общей сложности, суд взыскал с театра около 709 тысяч рублей.

Актеры подали иск из-за того, что после отказа переходить на срочные трудовые договоры они перестали получать ежеквартальные премии, также некоторых из них заменили в спектаклях. Адвокаты защиты настаивали, что театр имеет право по своему усмотрению принимать решение о премиях и распределении ролей в театре.

Конфликт во МХАТ имени Горького продолжается с лета 2019 года. Тогда одна группа актеров записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть в театр бывшего руководителя Татьяну Доронину. Другие актеры, в свою очередь, направили президенту обращение, в котором просили оказать поддержку новому руководству.