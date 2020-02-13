Ученого из Новочеркасска Алексея Темирева приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Ростовский областной суд признал виновным в государственной измене доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева и приговорил его к 7,5 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

В качестве дополнительного наказания ученому назначен один год ограничения свободы после отбытия наказания.

Дело в отношении Темирева рассматривалось в особом порядке. Осужденный не стал обжаловать приговор, таким образом, он вступил в силу.

Алексея Темирева арестовали в июле 2018 года. Как сообщали СМИ, он обвинялся в передаче секретных сведений Вьетнаму. Ученый работал в конструкторском бюро «ИРИС» вместе с аспирантом из этой страны. Защита ученого утверждала, что вся информация, которой Темирев обменивался с аспирантом, есть «в открытом доступе в каждой библиотеке».