В Северной Ирландии задержали подозреваемого в убийстве журналистки Лиры Макки. Ее застрелили в ходе беспорядков
Источник: Полиция Северной Ирландии
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Полиция Северной Ирландии задержала 52-летнего мужчину, которому предъявили обвинения в убийстве 29-летней журналистки и писательницы Лиры Макки в апреле 2019 года.
В сообщении на сайте полиции сказано, что мужчину также обвинили в незаконном владении оружием и участии в запрещенной организации. Он предстанет перед судом 13 февраля.
Журналистка Лира Макки погибла 18 апреля 2019 года во время беспорядков в городе Лондондерри в Северной Ирландии. Ответственность за убийство на себя взяла организация «Новая ИРА». В организации называли гибель Макки случайностью.