В Северной Ирландии задержали подозреваемого в убийстве журналистки Лиры Макки. Ее застрелили в ходе беспорядков

Полиция Северной Ирландии задержала 52-летнего мужчину, которому предъявили обвинения в убийстве 29-летней журналистки и писательницы Лиры Макки в апреле 2019 года.

В сообщении на сайте полиции сказано, что мужчину также обвинили в незаконном владении оружием и участии в запрещенной организации. Он предстанет перед судом 13 февраля.

Журналистка Лира Макки погибла 18 апреля 2019 года во время беспорядков в городе Лондондерри в Северной Ирландии. Ответственность за убийство на себя взяла организация . В организации называли гибель Макки случайностью.