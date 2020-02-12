МВД предложило связать камеры видеонаблюдения в местах массового пребывания людей с системой «Безопасный город»

МВД России предложило, чтобы системы видеонаблюдения в местах массового скопления граждан взаимодействовали с системой . Речь, в частности, идет о передаче видео в реальном времени, говорится в проекте постановления правительства, подготовленном министерством.

МВД предложило сделать это, чтобы получать оперативную информацию о преступлениях, сказано в пояснительной записке к документу.

Исправление. Первоначально в заметке утверждалось, что МВД предложило вести непрерывное видеонаблюдение за местами массового пребывания людей. На самом деле, такое видеонаблюдение ведется с 2015 года. Редакция приносит извинения.