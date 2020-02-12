Министерство юстиции России 11 февраля включило ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в реестр СМИ — «иностранных агентов».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» было зарегистрировано в 24 января 2020 года. Основной вид деятельности компании — оказание консультационных и информационных услуг.

1 февраля директор Русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый сообщил, что медиакорпорация зарегистрировала в России региональную общественную организацию ( ) в соответствии с требованиями для СМИ, признанных в России «иностранными агентами».

В 2017-2019 годах в реестр были включены восемь проектов «Радио Свобода» и сама радиостанция. После включения российского юрлица «Радио Свобода» в списке 11 организаций.

Реестр СМИ — «иностранных агентов» создали после того, как власти США заставили телеканал RT зарегистрироваться по американскому закону об иностранных агентах.