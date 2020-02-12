ФССП: выезд за рубеж из-за долгов закрыт для 3,2 миллиона россиян. За год невыездных стало почти на миллион больше

По состоянию на конец 2019 года за границу действовал в отношении 3,2 миллиона человек, имеющих задолженность по исполнительным производствам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Таким образом, за год россиян, которым из-за долгов ограничен выезд за рубеж, стало почти на 1 миллион больше. На начало 2019 года, сообщала ранее ФССП, запрет действовал в отношении 2,6 миллиона россиян.

Резкий рост числа постановлений о временном ограничении на выезд, следует из данных службы судебных приставов, произошел в первой половине 2019 года. К концу года невыездных должников стало меньше, чем было в июле.

Проверить наличие задолженности по исполнительным производствам можно на сайте ФССП.