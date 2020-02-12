Актера Джусси Смоллетта повторно обвинили в инсценировке нападения на себя

Прокуратура Чикаго возобновила уголовное дело в отношении актера Джусси Смоллетта. Ему вновь предъявлены обвинения в даче ложных показаний о нападении, которому он якобы подвергся в январе 2019 года.

Аналогичные обвинения с него были сняты 11 месяцев назад, пишет The New York Times. По словам специального прокурора Дэна Уэбба, госзащита Смоллетта не предъявила никаких доказательств его невиновности, из-за чего непонятно, почему дело было закрыто.

В январе 2019 года Джусси Смоллетт сообщил в полицию Чикаго, что на него напали двое мужчин, выкрикивавшие расистские и гомофобные лозунги. Он также связывал нападение со своей критикой Дональда Трампа.

Нападавших задержали. Они заявили, что актер заплатил им 3,5 тысячи долларов за инсценировку нападения на себя в надежде, что это посодействует развитию его карьеры. В феврале Смоллетта задержали, но позже отпустили под залог. Все обвинения он отрицал.