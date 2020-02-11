Журналист и фотограф Евгений Фельдман объявил сбор средств на фотопроект «Россия, которая уехала»

Евгений Фельдман открыл сбор средств на фотопроект о новой волне эмиграции — «Россия, которая уехала».

«Девять городов от Токио до Сан-Франциско — и девять русских, которые туда уехали», — пишет Фельдман, анонсируя проект.

Сбор средств c 11 февраля ведется на платформе Planeta.ru. За первые несколько часов после запуска кампании из 400 тысяч рублей удалось собрать почти 120 тысяч.

«Россия, которая уехала» должна стать седьмым выпуском глянцевого самиздата «Свой», который был запущен 2018 году.