В России вынесли первый приговор по статье о «нежелательной» организации. Бывшему активисту «Открытой России» назначили 300 часов обязательных работ

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил редактора издания «Урал. МБХ медиа», бывшего координатора «Открытой России» в Свердловской области Максима Верникова к 300 часам обязательных работ. Его признали виновным по об осуществлении деятельности «нежелательной» организации, сообщает «Правозащита Открытки».

Дело в отношении журналиста возбудили из-за того, что он участвовал в деятельности , а также вел онлайн-трансляцию со встречи с Михаилом Ходорковским, сообщила адвокат «Правозащиты Открытки» Ирина Ручко. Верников вину не признал.

В издании «Урал. МБХ медиа» отметили, что ключевую роль в обвинительном приговоре сыграли показания тайного свидетеля. Тот заявил, что Верников продолжал работать в «Открытой России» после того, как в конце 2018 года сообщил о выходе из организации. Свидетель уверял, что так активист пытался избежать уголовной ответственности.

Статья обвинения позволяет освободить человека от уголовной ответственности, если он добровольно прекратил участие в «нежелательной» организации до того, как возбудили дело. Несмотря на это, следствие отказалось прекращать дело, сообщила адвокат.

Это первый известный приговор, вынесенный в России по статье о «нежелательной» организации, отмечает «Правозащита Открытки». Следственный комитет возбудил еще в отношении бывших и действующих активистов «Открытой России».