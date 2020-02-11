Суд отпустил из-под ареста владельца крымского сафари-парка «Тайган»

Верховный суд Крыма постановил освободить из-под стражи владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, сообщает «Интерфакс». Суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Бизнесмена освободили в зале суда.

Олега Зубкова арестовали 3 февраля из-за того, что он не явился на заседания суда, рассматривавшего дело о нападении льва на посетительницу «Тайгана».

Сафари-парк «Тайган» — крупный частный питомник львов, тигров и других зверей. В декабре 2019 года парк временно закрыли после того, как лев покусал посетительницу, а тигренок поцарапал военного.