«Сидишь, лайкаешь и за свет заплатил». Москвичи смогут оплачивать электроэнергию в соцсетях

Мосэнергосбыт запустит в феврале для жителей столицы сервис оплаты электроэнергии в соцсетях. Об этом заявил начальник службы корпоративных коммуникаций компании Вадим Надточиев.

«У всех есть соцсети — Facebook, „ВКонтакте“. И, наверное, классно было бы — сидишь, лайкаешь и за свет заплатил. Так вот, до конца месяца мы планируем запустить сервис по оплате электроэнергии без комиссии в соцсетях „ВКонтакте“ и Facebook», — цитирует его слова агентство «Москва».

Надточиев уточнил, что сервис уже тестируется и оплату в нем можно будет провести «без регистрации и SMS».