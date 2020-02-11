Обвиняемого в убийстве полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии

Московский городской суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова, убившего в 2018 году полицейского на станции метро «Курская».

Наказание, назначенное судом, соответствует тому, о котором просило обвинение.

Ранее присяжные признали Муратова виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, но сочли подсудимого заслуживающим снисхождения.

Муратов свою вину не признал.

Как установило следствие, в ночь на 3 сентября 2018 года сотрудник полиции остановил уроженца Киргизии Нурлана Муратова, являющегося гражданином России, для проверки документов. Полицейский отвел Муратова в помещение на станции метро «Курская» для составления административного протокола. Там, по данным следствия, Муратов выхватил у сотрудника полиции пистолет и выстрелил ему в голову.

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