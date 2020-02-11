Данные более 40 тысяч клиентов «Альфа-Кредит» утекли в сеть

Персональные данные 44 тысяч клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», оказывающего помощь в получении займов, оказались в открытом доступе в интернете, пишет РБК.

Как сообщил агентству технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян, информация содержалась в системе управления базами данных MongoDB с открытым кодом, используемой некоторыми компаниями для внутренних задач.

Поисковик проиндексировал базу 31 января, после чего DeviceLock уведомил об этом брокера. Доступ к базе был закрыт только 4 февраля.

В базе содержались следующие данные: ФИО клиента, сумма и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес электронной почты, город и регион проживания.

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