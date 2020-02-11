Данные более 40 тысяч клиентов «Альфа-Кредит» утекли в сеть
Персональные данные 44 тысяч клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», оказывающего помощь в получении займов, оказались в открытом доступе в интернете, пишет РБК.
Как сообщил агентству технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян, информация содержалась в системе управления базами данных MongoDB с открытым кодом, используемой некоторыми компаниями для внутренних задач.
Поисковик проиндексировал базу 31 января, после чего DeviceLock уведомил об этом брокера. Доступ к базе был закрыт только 4 февраля.
В базе содержались следующие данные: ФИО клиента, сумма и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес электронной почты, город и регион проживания.
Несколько человек из базы подтвердили РБК, что подавали заявку на заем через «Альфа-Кредит». Источник РБК, близкий к брокеру, подтвердил утечку в компании.