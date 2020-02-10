Reuters: при ракетном ударе Ирана по военной базе США в Ираке в январе пострадали более 100 американцев

Более 100 американских солдат пострадали при ракетной атаке Ирана по военной базе США в Ираке в начале января. У пострадавших диагностировали черепно-мозговые травмы, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, в ближайшее время американские военные собираются официально подтвердить, что число пострадавших выросло. В Пентагоне это пока не комментировали.

В январе американские военные говорили, что при ракетном ударе пострадали 64 человека.

Иран атаковал военные базы США в Ираке в ночь на 8 января в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. В ту же ночь Иран по ошибке сбил пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», приняв лайнер за вражеский объект. В авиакатастрофе погибли 176 человек.