«Новая газета» подала в суд на РИА ФАН. Агентство обвиняло журналиста Дениса Короткова в сотрудничестве с ИГ
«Новая газета» и журналист Денис Коротков подали иск о защите чести и деловой репутации в отношении РИА «Федеральное агентство новостей», которое считают подконтрольным бизнесмену Евгению Пригожину.
Ранее агентство в своих материалах утверждало, что Коротков якобы связан с террористической группировкой «Исламское государство» и сотрудничает с боевиками по заказу Михаила Ходорковского. Эти обвинения стали распространяться РИА ФАН после того, как в «Новой газете» вышло расследование о казни сирийца бойцами ЧВК «Вагнер».
Ранее «Новая газета» уже требовала от агентства публичного опровержения и удаления материалов. Кроме того, издание обращалось в СК и Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту убийства, описанного в расследовании.
В начале февраля СК объявил, что проводит проверку публикаций РИА ФАН: у редакции «Новой газеты» запросили личные данные Дениса Короткова, а самого его пригласили в управление по расследованию особо важных дел для дачи объяснений.