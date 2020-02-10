«Новая газета» подала в суд на РИА ФАН. Агентство обвиняло журналиста Дениса Короткова в сотрудничестве с ИГ

«Новая газета» и журналист подали иск о защите чести и деловой репутации в отношении РИА «Федеральное агентство новостей», которое считают подконтрольным бизнесмену .

Ранее агентство в своих материалах утверждало, что Коротков якобы связан с террористической группировкой «Исламское государство» и сотрудничает с боевиками по заказу Михаила Ходорковского. Эти обвинения стали распространяться РИА ФАН после того, как в «Новой газете» вышло расследование о .

Ранее «Новая газета» уже требовала от агентства публичного опровержения и удаления материалов. Кроме того, издание обращалось в СК и Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту убийства, описанного в расследовании.

В начале февраля СК объявил, что проводит проверку публикаций РИА ФАН: у редакции «Новой газеты» запросили личные данные Дениса Короткова, а самого его пригласили в управление по расследованию особо важных дел для дачи объяснений.