Мосгорсуд оправдал бывшего владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве охранника

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему директору фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

В конце января Аверьянова оправдала коллегия присяжных. Его освободили в зале суда.

В декабре 2017 года на фабрике «Меньшевик» в Москве произошла перестрелка, в ходе которой бывший собственник предприятия Илья Аверьянов застрелил охранника Алексея Осипова.

Аверьянов скрылся после стрельбы, его задержали на следующий день. Он не признал вину, а свои действия расценил как самооборону при рейдерском захвате фабрики. По словам мужчины, он случайно застрелил охранника, когда боролся с ним за оружие.

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