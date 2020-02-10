Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранными

Приказ Минобрнауки, который ограничивает контакты российских ученых с зарубежными, отменен. Об этом сообщил новый глава министерства Валерий Фальков, передает «Интерфакс».

О приказе министерства стало известно в августе 2019-го. Документ предполагает, что российские научные организации должны заранее уведомить Минобрнауки о запланированной встрече с зарубежными коллегами и предоставить список участников. Ведомство объясняло, что это рекомендации.

Как напоминает «Интерфакс», в ноябре 2019-го общее собрание РАН призвало министерство отменить приказ, о реакции чиновников не сообщалось.

Фальков возглавил министерство после ухода предыдущего состава правительства РФ в отставку в январе 2020 года.